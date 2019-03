Habilitação aconteceu nesta semana durante visita do ministro da Saúde a Santa Catarina.

O Hospital Dra. Izolde Dalmora de Lindóia do Sul, SC, obteve nesta semana uma nova conquista em favor da saúde dos catarinenses. O Ministério da Saúde habilitou mais quatro leitos para a instituição, os quais serão para atendimentos em saúde mental, sendo que a instituição já possui quatro leitos para atendimento nessa especialidade.

A habilitação foi assinada pelo próprio ministro, Luiz Mandetta, em Florianópolis, e contou ainda com a presença de demais autoridades políticas nacionais e estaduais, como a deputada federal Carmem Zanotto, uma das incentivadoras dos projetos do Hospital Dra. Izolde Dalmora. O diretor da instituição, Joércio Dalmora também esteve no ato.

Conforme Joércio, a demanda de tratamento em saúde mental é elevada no grande Oeste e Meio-Oeste de Santa Catarina, regiões de abrangência do Hospital. A habilitação para os quatro novos leitos já foi publicada no Diário Oficial da União. “Em breve vamos disponibilizar mais quatro leitos, totalizando oito para saúde mental”, explica Joércio.

O Hospital Dra. Izolde Dalmora dispõe também de uma Unidade de Cuidados Prolongados (UCP), sendo a primeira instituição de saúde do Estado em oferecer esse serviço, também conta com ala geriátrica, clínica geral, farmácia, laboratório de análises clinicas, raio x digital, fisioterapia, psicologia, assistência social e demais serviços para atender os pacientes. Para saber mais sobre os serviços entre em contato através do telefone: (49) 3446-1129.

(Fonte: Por: Olíria Weber Locatelli)