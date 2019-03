Homem esteve em outros municípios da região, com infestação do mosquito. Vigilância investiga o caso.

Paciente com suspeita de dengue está internado no HSF

Está internada no Hospital São Francisco de Concórdia a pessoa que pode ter contraído o vírus da dengue, em Concórdia. O caso ainda está sendo investigado pela Vigilância Epidemiológica. O estado de saúde dela não é informado e ela está aos cuidados médicos. Trata-se do primeiro caso suspeito de dengue neste ano na Capital do Trabalho.



Conforme informações, o paciente é um homem, cuja idade não foi divulgada. Em função do trabalho, ele esteve em outros municípios da região e em alguns deles há a infestação do mosquito Aedes aegypti. A suspeita é de que, se for confirmado dengue, ele possa ter contraído o vírus em um desses locais.



Além da dengue, a Vigilância Epidemiológica trabalha com outras possibilidades, já que os sintomas da dengue se confundem com outras doenças. Porém, o motivo que levou esse paciente e ter a suspeita da doença é o fato de ele ter apresentado quadro de febre por mais de sete dias.



Os sintomas foram detectados na última semana e a coleta para exames já foi realizada. O resultado será divulgado nos próximos dias.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, em Seara dois pacientes tiveram confirmação positiva para a dengue, um adulto e uma criança, ambos estão bem.