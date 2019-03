A motorista de um gol com placas de Concórdia perdeu o controle do carro na manhã de hoje e bateu em uma moto e no barranco. O acidente aconteceu na Rua Tancredo de Almeida Neves, no Bairro São Cristóvão, na manhã desta sexta-feira, dia 1º.

De acordo com as informações apuradas no local, a moto teria invadido a pista do veículo e a condutora tentou desviar, perdendo o controle do carro.

A motorista não se feriu, mas o motociclista atingido acabou sofrendo escoriações e uma possível fratura em um dos pés. Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento no local e o conduziram ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.

Outro acidente:

Enquanto as equipes faziam o atendimento no local, outro acidente aconteceu. Uma caminhonete reduziu a velocidade e uma moto acabou batendo na traseira. Ninguém ficou ferido.

Informações: André Krüger