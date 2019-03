Um homem de 49 anos ficou ferido após ser supostamente atingido por golpe de arma branca na área central de Concórdia. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários na noite desta quinta-feira, dia 28. A vítima foi achada caída na Tancredo de Almeida Neves, proximidades do Parque de Exposições.



Conforme informações, o homem agredido apresentava visíveis sinais de embriaguez e estava com dificuldades para explicar o que tinha acontecido. Ele apresentava um corte profundo no braço e acredita-se que o fato pode ter ocorrido há mais de uma hora antes do chamado dos Bombeiros por populares.



A Polícia Militar foi acionada e fez rondas, mas não localizou os supostos agressores. A vítima foi conduzida para atendimento médico no Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger)