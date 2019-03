Janeiro termina com saldo positivo de 499 vagas de trabalho em Concórdia

O primeiro mês do ano de 2019 teve saldo positivo de 499 vagas de trabalho em Concórdia. Os números foram divulgados na quinta-feira, dia 28, através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, vinculado ao Ministério do Trabalho.



Foram 1.501 admissões e 1.002 demissões. A industria da transformação, a construção civil e o setor de serviços foram os que mais contribuíram para essa elevação, com saldo positivo de 188, 264 e 93 postos respectivamente.



Por outro lado, o comércio teve a maior variação negativa, com 45 postos, no mês de janeiro.



Nos últimos doze meses, a maior cidade do Alto Uruguai de Santa Catarina permanece positivada na criação de vagas de trabalho, com 947 postos.