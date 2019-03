A Coopercarga está presente no desenvolvimento de entidades e na vida de atletas, através de ações de Responsabilidade Social. Nessa semana, os representantes das instituições beneficiadas pela cooperativa, assinaram o convênio para 2019, durante um café da manhã com o presidente, Osni Roman.



O convênio foi mantido com o Clube Concordiense de Xadrez (CCX), com a Associação de Pais e Amigos do Voleibol (APAV), com a Associação de Pais e Amigos da Natação (APAN) e com o Clube de Basquete de Cadeirantes Águias de Concórdia, todas entidades de Concórdia, SC, cidade da Matriz da Coopercarga.



Estiveram presentes no ato de assinatura, os presidentes das entidades Gilmar Durante do Clube de Xadrez, Edison Dal Pizzol do Clube dos Cadeirantes e Marcos Simioni presidente da APAV.



O presidente da Coopercarga destaca que apoiar e disponibilizar recursos financeiros para fortalecer as instituições beneficiadas é um dos compromissos da cooperativa com a sociedade. “Contribuir de forma voluntária, atendendo diversos públicos por meio de ações de Responsabilidade Social, nos deixa realizados, porque essas entidades e seus integrantes, desenvolvem um importante trabalho de inclusão e de superação, sendo exemplos para toda a sociedade”, acrescenta Osni.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli)