Na manhã desta 5ª feira, 28/02 foi realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Concórdia a 1ª reunião de negociação salarial entre os membros da Administração Municipal e a comissão de negociação eleita na última assembléia.

Conforme a pauta já protocolada, o pedido é de aumento real de 5% mais inflação do período. Além do aumento real, outros pedidos foram apresentados como aumento no auxílio alimentação de R$ 350,00 para R$ 370,00 mensais.

Segundo o Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia e Região, Tayson Baseggio, esta primeira reunião foi uma apresentação da pauta. Foram discutidas as cláusulas que tratam das liberações dos dirigentes, das formações da Rede Vida Viva, cláusulas funcionais em relação a vida funcional do trabalhador. "Conseguimos alguns avanços nesta 1ª reunião, que foi realizada com muita seriedade e respeito de ambas as partes, acredito que nas próximas reuniões entraremos em pautas mais gerais, algumas especificas de algumas secretarias e após as cláusulas financeiras", destacou o presidente.

As próximas reuniões já estão agendadas para o dia 04/03 (2ª feira) e 07/03 (5ª feira)

(Fonte: Ascom/SSCMR)