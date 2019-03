O que abre o que fecha no Carnaval em Concórdia

A maior festa popular brasileira o carnaval inicia oficialmente na sexta-feira (1º) e segue até na terça-feira (5). Em Concórdia, no Oeste catarinense as Escolas Municipais e CMEIs estarão funcionando normalmente, assim como a Prefeitura de Concórdia.

Já as escolas da Rede Estadual farão feriado na segunda e na terça, voltando na quarta-feira (6). O Governo do Estado, Gerência de Educação e de Saúde, trabalham até sexta e voltam na quarta, no turno da tarde.

A rede bancária e os correios retornam as atividades na quarta-feira à tarde. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retorna às 14h da quarta e o Fórum também na quarta às 13h.

Os Supermercados terão atendimento normal todos os dias, incluindo os serviços do complexo Via Passarela. A CDL Concórdia também estará trabalhando normalmente. Os estabelecimentos comerciais segundo orientações do Sindilojas poderão optar por fechar ou não, o comércio é livre e o carnaval não é considerado um feriado nacional.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)