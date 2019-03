Definidos os grupos da série C do Interiorano

Foi realizado no começo da noite de hoje, na sala de reuniões da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, o congresso técnico da Série C do Interiorano de Futebol de Campo de Concórdia. Participam da disputa 24 equipes - Presidente Juscelino desistiu - divididos em cinco grupos classificam três equipes por chave mais o 4º melhor colocado dentre os grupos A, B, C e D, jogos em returno e returno na primeira fase. O início será definido pela FMEC: 16 ou 23 de março.

Ficou acordado que no dia 8 de março é o prazo final para a entrega de documentação e lista dos atletas. O superintendente da FMEC, Gil Artifon, lembrou que o Campeonato da temporada de 2020 deverá começar mais cedo em virtude de ser um ano eleitoral e que os clubes fiquem cientes que durante as festividades do aniversário do Município, Fenal, Expo Concórdia não deverá ocorrer rodada no respectivo final de semana.

O coordenador do Interiorano, Fábio Peliser, ressaltou da necessidade dos clubes observarem a inscrição dos atletas e em caso de duplicidade, os atletas serão eliminados da competição e não poderão participar de nenhuma competição organizada pela FMEC e o caso passível de julgamento. No ano passado, a Série C teve 295 jogos.

Os grupos ficaram assim:

A - Barra Fria, Quintino, Terra Vermelha B, Saracura e Baixo São Luis B

B - Barra Bonita B, Alto Suruvi, Planalto B, Boa Esperança B e Poletto B

C - Cachimbo B, Pinheiro Preto, Santo Antônio, São Paulo e Três de Outubro B

D - Gasperini, Canavese, 24 de Fevereiro, Suruvi e São Cristóvão

E - Fragosos, Kennedy B, Tamanduá e Ouro

(Fonte: FMEC)