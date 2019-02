A CDL Concórdia realizou na noite de ontem (27), no auditório do Centro Cultural o Congresso Técnico da 8º Copa CDL de Futebol Suíço. O encontro coordenado pelo diretor de esportes, Cemilto Jung, reuniu representantes das 20 equipes inscritas para a competição que inicia oficialmente no dia 14 de março no Clube Império da Bola em Linha Vitória.

O Congresso foi marcado pela apresentação do regulamento através da Liga Desportiva Concordiense que será responsável pela arbitragem dos jogos. Na ocasião também foi apresentada a fórmula da disputa e critérios de disciplina.

Na quinta-feira data de abertura oficial além do jogo inaugural entre CDL Concórdia e Imprensa, entram em campo valendo pontos para a competição APACA A x Unigram/Focalha/Camaro - Transportes Silvio x Cordial - Globo Service x Paulo Motos - Tchururu x Transpeniel.

O diretor de esportes, Cemilto Jung, destacou o envolvimento dos times em mais uma edição. “Será mais um importante evento da entidade que gera todos os anos integração e estimula a prática esportiva. Equipes preparadas para iniciarmos dia 14 a competição”.

O presidente da entidade, Rogério Cecchin, também esteve prestigiando o Congresso e pontuou a participação das empresas em mais um evento cedelista. “Iniciamos o ano com muitas atividades em prol dos associados, além de ajudarmos em ações que promovam as vendas também trabalhamos preocupados com questões ambientais, sociais e esportivas que tragam alegria ao movimento”.

As partidas neste ano acontecem em três momentos da semana, terças, quartas e quintas-feiras e os torcedores estão convidados para prestigiar esse que é considerado o maior evento esportivo da entidade de classe lojista e empresarial.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)