A Vigilância Epidemiológica da Gerência Regional de Saúde confirma o segundo caso de pessoa que contraiu o vírus da dengue em Seara. Os resultados do exame do Laboratório Central, que deram positivo, foram divulgados nesta quinta-feira, dia 28. Trata-se de um adulto que esteve no estado de São Paulo, região considerada infestada pelo mosquito e apresentou os sintomas no começo deste mês.



Antes desse paciente, uma criança de três anos também apresentou resultado positivo para dengue no segundo maior município do Alto Uruguai Catarinense. De acordo com o que já foi informado pela Rádio Aliança, essa criança também esteve em outro estado, em São Paulo, onde pode ter contraído a doença.



De acordo com a Vigilância Epedemiológica, uma suspeita de dengue está em investigação em Concórdia. Mais informações desse paciente não foram repassadas.