Fato aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira, dia 28.

Bandidos fortemente armados invadem agência bancária em Ametista do Sul

Por volta das 14h30 desta quinta-feira (28), duas agências bancárias foram assaltadas em Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul, a cerca de 93 quilômetros de Chapecó (SC).

Informações preliminares da imprensa local, dão conta que os bandidos levaram três reféns, e em seguida, fugiram com uma caminhonete S10 prata, no sentido a Planalto (RS).

Brigada Militar gaúcha trabalha nas buscas pelos indivíduos. Até o momento não há informações sobre feridos e também sobre o que foi roubado.

(Fonte: Rádio Chapecó)