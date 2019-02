Acidente aconteceu no início da tarde

Uma mulher teve ferimentos graves no rosto e na cabeça ao ser atropelada na Rua Romano Anselmo Fontana no início da tarde desta quinta-feira, dia 28. O acidente envolveu um Corsa placas de Concórdia.

Com a força do impacto o para-brisa do carro foi quebrado. Um médico que passava pelo local fez o primeiro atendimento até a chegada dos Bombeiros Voluntários.

A mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco .