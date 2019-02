As entidades e a Prefeitura de Concórdia têm toda razão em ter a preocupação com a reorganização estrutural, anunciada pela direção da Celesc em Santa Catarina. Onde, oito regionais passarão a ser absorvidas por um núcleo macrorregional. Afinal de contas, muitos dos serviços que hoje são realizados pelas regionais, passarão a ser tarefa dos núcleos depois que essa mudança for realizada.



O assunto ganhou destaque no começo desta semana, quando uma publicação em nível de Santa Catarina tratou desse assunto. A Regional de Concórdia é uma das agências que perderia o status de Regional e passaria a ser subordinada ao núcleo macrorregional da Celesc, em Chapecó. Ainda não está bem claro, ou dito com a devida clareza, o que de fato vai mudar na prática. Mas há informações de bastidores que dão conta de que os setores de projetos e de recursos humanos, hoje existentes na Celesc de Concórdia, passariam para a Chapecó. Por outro lado, seriam mantidos os serviços operacionais e de campo.



Em síntese, a Celesc de Concórdia seria uma agência normal, como hoje acontece com agências de outras cidades cidades que são subordinadas a Concórdia.



Na prática o que vai acontecer é que um pedido de expansão de rede, cujos projetos hoje são executados por aqui, terá que ser feito em Chapecó. O temor é que, pelo distanciamento que passará a ter o setor e pela demanda de toda uma macrorregião a ser atendida, o procedimento passe a ser mais demorado que o habitual.



Diferente do que disse, ou fez-se entender, a direção da Celesc de que as unidades permanecerão com autonomia local, isso vale somente para a questão técnica. A administrativa e alguns processos serão feitos pelo núcleo macrorregional. Também se fez entender de que a criação desses núcleos seria uma forma de descentralizar as decisões da central da Celesc, mas na verdade o caminho é inverso e estas serão uma espécie de "agências atravessadoras", que é para onde as unidades terão que se reportar. Até esse ano, todas as gerências vêm se reportando diretamente a Florianópolis.



Na teoria, tem tudo para acontecer isso nessa nova reorganização da Celesc. Na prática, vamos aguardar e ver! Afinal de contas, uma marca registrada que estamos percebendo é um festival de revisão de decisões anunciadas ou tomadas.



Então, diante do que disseram as lideranças locais frente ao que foi dito pela direção da Celesc, neste momento, a preocupação da prefeitura e da CDL tem fundamento! Afinal de contas, toda a diminuição de uma estrutura administrativa de um órgão público resulta em algum momento em prejuízo para a sociedade. A história recente nos ensina isso!