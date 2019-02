Fato aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 28, no cruzamento das ruas da Paz e 29 de Julho.

Um rapaz de 18 anos ficou levemente ferido e com escoriações na face após colisão entre carro e moto em Concórdia. O fato aconteceu entre as ruas da Paz e 29 de Julho, no fim da madrugada desta quinta-feira, dia 28.



Conforme informações, com o choque, o condutor foi arremessado a quatro metros de distância. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado e fez o atendimento à vítima, encaminhando-a apra o Hospital São Francisco pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.



(Com informações do repórter André Krüger).