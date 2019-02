A Rádio Aliança vai presentar os ouvintes no seu aniversário de 36 anos. A Promoção de aniversário da emissora já está valendo e para participar é simples! Basta preencher o cupon e responder qual a rádio do Criança Feliz?Os participantes vão concorrer a um vale viagem no valor de R$ 1,2 mil; uma TV 49 polegadas Smart da Semp Toshiba; um smartphone Sansung J6; um vale compras de vestuário no valor de R$ 1 mil e duzentos litros de combustível.

O sorteio acontece no dia 13 de março de 2019.

A promoção é certificada pela Caixa com o número 6-0631/2018.

REGULAMENTO

1. Promoção válida na cidade de Concórdia – SC, no período de 01/12/2018 a 13/03/2019 realizada pela Rádio Aliança LTDA-EPP, Cnpj 75.787.630/0001-57, Rua Guilherme Helmuth Arendt, 277, Centro, Concórdia – SC.

2. Para participar da promoção do ANIVERSÁRIO RÁDIO ALIANÇA, 36 ANOS, da Rádio Aliança, no período de 01/12/2018 a 13/03/2019, o cliente deverá ligar para a emissora e responder a pergunta: Qual é a Rádio do Criança Feliz?. Ficará a cargo da emissora, disponibilizar um atendente que será encarregado de preencher o cupom, com os dados do ouvinte/participante, assinalar a resposta da pergunta citada acima e, se a mesma estiver correta, colocar o cupom na urna, o que dará o direito do ouvinte participar da promoção. O participante também poderá preencher o cupom na portaria da emissora, colocando seus dados, a resposta acima citada corretamente e depositar o cupom na urna que se encontra na emissora.

3. Os dados a serem preenchidos são: Nome, CPF, RG, Endereço, Cidade, Estado, Telefone. Vale salientar que só estarão participando da promoção aqueles que preencherem o Cupom oficial e autorizado da promoção, feito manualmente.

4. Os cupons deverão ser depositados em urna localizada na Rádio Aliança, Rua Guilherme Helmuth Arendt, 277, Centro, Concórdia – SC, para participar da apuração até às 09:00hs do dia 13/03/2019. Após esse horário, a urna será lacrada e somente será reaberta na realização da respectiva apuração.

5. Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72 sendo estes: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados.

6. É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro, de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 5º do Decreto 70.951/72.

7. Não poderão participar da promoção os funcionários da Rádio Aliança. A empresa promotora providenciará a consulta por meio do banco de dados no momento da apuração. Para evitar essa irregularidade.

8. Forma de apuração: os cupons recebidos serão encaminhados para o local da apuração e colocados em recipiente centralizador. Desse recipiente, serão retirados aleatoriamente, tantos cupons quantos forem necessários em igualdade com o número de prêmios a distribuir.

9. Local da apuração: dia 13/03/2019, às 10:00h, nas dependências da promotora sito Rua Guilherme Helmuth Arendt, 277, Centro, Concórdia/SC, com livre acesso aos interessados. A empresa comprovará a propriedade dos prêmios em até 08 (oito) dias antes da data da apuração, de acordo com o Art. 5º do Decreto 70.951/72. A ordem de distribuição dos prêmios é a seguinte: 1º PRÊMIO: 01 TV 49” Smart TV da Semp Toshiba, 1º cupom válido apurado. 2º Prêmio: 01 Vale Viagem, sendo o 2º cupom válido apurado. 3º Prêmio: 01 Smartphone Samsung J7 Prime, sendo o 3º cupom válido apurado. 4º Prêmio: 01 Vale Compras de Vestuário, sendo o 4º cupom válido apurado, 5º Prêmio: 01 Vale Compras de Supermercado, sendo o 5º cupom válido apurado. 6º Prêmio: 200 Litros de Gasolina, sendo o 6º cupom válido apurado.

10. O resultado da promoção será divulgado em programas da Rádio Aliança, no site e Fanpage da empresa. Os contemplados serão comunicados pela empresa através de telefonema.

11. Prêmios: 01 TV 49” Smart TV da Semp Toshiba, 01 Vale Viagem, 01 Smartphone Samsung J7 Prime, 01 Vale Compras de Vestuário, 01 Vale Compras de Supermercado, 200 Litros de Gasolina.

12. Os prêmios serão entregues em até 30 dias, na sede da Rádio Aliança, na Rua Guilherme Helmuth Arendt, 277, Centro, sem qualquer ônus aos contemplados. Os vale-compras não poderão ser utilizados na aquisição dos produtos vetados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72.

13. Prescrição do direito aos prêmios: Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de 180 dias contados a partir da data da apuração, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido pela empresa ao Tesouro Nacional como Renda da União, no prazo subseqüente de 10 (dez) dias conforme art. 6º do Decreto 70.951/72.

14. O contemplado concorda com a utilização de seu nome, imagem e som de voz exclusivamente para a divulgação da promoção comercial pelo período de até 01 ano a partir da data de apuração.

15. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da promoção deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, posteriormente, submetidas à CAIXA/CEPCO.

O PROCON local, bem como os órgãos conveniados em cada jurisdição, receberão as reclamações devidamente fundamentadas dos consumidores participantes.

16. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – Certificado de Autorização CAIXA 6-0631/2018.