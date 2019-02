A Prefeitura de Concórdia faz Chamada Pública para a contratação de professores, em caráter temporário, no ano letivo 2019. A medida visa preencher as vagas que não foram ocupadas por meio do Processo Seletivo realizado no final do ano passado. As inscrições são de 1 a 15 de março e devem ser feitas no site da prefeitura, clicando no banner principal.



Também será formado um cadastro de reserva para possíveis vagas abertas durante o ano letivo. A escolha das vagas será realizada no dia 29 de março, na Secretaria de Educação. O edital completo também está disponível no site da prefeitura, nos links úteis, opção “Editais Diversos”.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)