Estabelecimentos fizeram promoção no fim de semana e houve formação de filas na contramão de direção.

A Polícia Militar de Concórdia lançou um comunicado à imprensa através da rede social para informar que não autorizou e não compactua com infrações de trânsito verificadas durante o último fim de semana. No sábado, houve formação de filas para o abastecimento de combustível que estava em promoção em alguns estabelecimentos e, alguns casos, as filas estavam na contramão de direção, o que gerou questionamentos nas redes sociais.



Conforme o tenente coronel, Sergio Vargas, em nenhum momento o procedimento foi autorizado e que nestes casos a orientação do Comando do Batalhão é para que sejam tomadas "as medidas administrativas adequadas ao caso".



O comunicado pede que, quando ocorrerem fatos semelhantes a estes, que as regras de circulação sejam respeitadas. A nota também solicita que os proprietários de estabelecimentos tomem medidas para evitar qualquer transtorno ao trânsito.