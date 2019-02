Ipira registra o primeiro foco do mosquito da dengue

A Vigilância Epidemiológica da Agência Regional de Saúde de Concórdia encontrou o primeiro foco do mosquito da dengue, no município de Ipira. O criadouro foi achado na área central da cidade durante vistorias na tarde desta quarta-feira, dia 27. Até então, Ipira não havia registrado a presença do mosquito transmissor da dengue.



Conforme o biólogo da Vigilância Epidemiológica, da Gerência Regional de Saúde, Felipe Gimenez, a partir desta quinta-feira, dia 28, serão realizadas ações de delimitação do foco, visita nos domicílios e mensuração de riscos, além de orientação aos moradores e tratamento com larvicidas.



Não se sabe como o mosquito chegou até ao município. Porém, se deduz que como Ipira é rota turística, o tráfego de ônibus e caminhões pode ter contribuído. "A proliferação se deu em função da chuva e do calor dos últimos dias", afirma Gimenez.



Além de Ipira, os municípios de Concórdia, Seara, Xavantina, Itá e Lindóia do Sul já tem focos confirmados nesse ano. Uma criança do município de Seara teve confirmada a doença de dengue.