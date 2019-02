Na manhã da última terça-feira, 26, o 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron) realizou o lançamento das atividades do programa Rede de Segurança Escolar para as escolas estaduais do município de Concórdia. O evento aconteceu na Escola de Educação Básica São João Batista de La Salle. O ato foi prestigiado pelo Comandante do 20ºBPM/Fron, Tenente Coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, pelo Promotor de Justiça, Marcos Batista De Martino, pelo Gerente de Educação, Paulo Rogério de Rossi, pela Coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e também Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Margarete Muller, além de representantes da comunidade escolar e alunos.



Por intermédio das visitas preventivas escolares, a Patrulha Escolar vem realizando, além das orientações e assessoramento, a promoção de reuniões, palestras, policiamentos ostensivos e atendimentos de ocorrência, procurando também participar de atividades extracurriculares como o Dia da Família na Escola, jantares, caminhadas educativas e festas juninas.



Em ato continuo, também foi realizado o lançamento do Projeto Aluno Cidadão, a principio pioneiro no Estado, elaborado em 2017, pelos policiais militares Cabo Ferreira e Soldado Gabriel, em parceria com o Promotor de Justiça, Marcos Batista De Martino, e tem como objetivo promover a transformação comportamental em estudantes dos 7º anos das escolas do município de Concórdia por meio de palestras, tarefas e construção de imagem, motivando-os a ser multiplicadores de bons comportamentos, conscientizando os sobre cidadania e engajando-os na promoção de uma sociedade ordeira e saudável.



Para este ano, o projeto Aluno Cidadão continuará sendo realizados com alunos do sétimo ano, sendo a primeira escola contemplada com o projeto, a EEB São João Batista de La Salle, e na oportunidade, a escola também recebeu a primeira placa de identificação do programa Rede de Segurança Escolar.



A Rede de Segurança Escolar vem atuando em problemas de natureza diversas junto às unidades de ensino, como imprudência e negligência dos pais quanto à segurança dos filhos no trânsito, suspeita de consumo e tráfico de drogas por parte de adolescentes, violência sexual intrafamiliar, violência doméstica, maus-tratos, depredação de patrimônio público, ameaça contra professores, direção e coordenação, vias de fato e ameaça entre alunos.



(Fonte: Polícia Militar)