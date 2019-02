O deputado Moacir Sopelsa (MDB) participou, na terça-feira (26), da abertura do 24° Dia de Campo da Coopercampos e do Fórum Mais Milho com transmissão do Canal Rural, em Campos Novos, com a participação da vice-governadora, Daniela Cristina Reinehr, do secretário de estado da Agricultura e da Pesca, Ricardo Gouvêa, do presidente da Coopercampos, Luiz Carlos Chiocca e de lideranças do Cooperativismo catarinense. Sopelsa destacou a importância do evento para o agronegócio do estado. “As feiras e exposições, são importantes para a apresentação das novidades e tecnologias para o agronegócio. O intercâmbio entre os produtores acontece na prática e ajudam para o crescimento da produção”, pontua.





Fórum Mais Milho

Paralelo a abertura do Dia de Campo, o deputado Moacir Sopelsa participou do fórum do projeto Mais Milho, transmitido ao vivo pelo Canal Rural. Produtores rurais, pesquisadores e representantes do setor estiveram reunidos para discutir o abastecimento de milho a custo competitivo e a sustentabilidade da produção de proteína animal no estado. “O Mais Milho é um espaço importante para o debate em torno das potencialidades e desafios da agricultura e do agronegócio” explica Sopelsa.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)