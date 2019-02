O prefeito, Rogério Pacheco, assinou na manhã desta quarta-feira (27), o contrato emergencial com a empresa G2 Empreendimentos e Logística para retornar as atividades do sistema de estacionamento rotativo. O presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, esteve participando do ato na sala de reuniões do centro administrativo.

Com a assinatura do contrato a área azul retorna na sexta-feira (1º). A empresa contrata tem quase 30 anos de mercado é de Cornélio Procópio (PR) e inclusive atua no município vizinho de Capinzal. Os gestores da empresa pontuaram que estão empenhados em resolver o problema da cidade e manifestaram interesse em participar do processo licitatório de efetivação dos trabalhos após o período de seis meses de atendimento emergencial.

O processo de contratação de 25 monitores ocorreu através do Sistema Nacional de Empregos (Sine), foram mais de 100 candidatos. Amanhã (28), será promovido um treinamento aos profissionais antes do início oficial dos trabalhos.

Cecchin destaca a agilidade do poder público em solucionar o problema. “O contrato emergencial assim em tão pouco tempo demonstra a sensibilidade da Prefeitura com as causas da cidade, em especial nesta que interfere diretamente no bom andamento das atividades das empresas que geram empregos e movimentam a economia. Diferente de anos anteriores não vamos precisar ficar meses sem o controle de vagas que prejudica o comércio central, pois muitas pessoas desistem da compra por falta de lugar para estacionar”.

O serviço neste período será apenas por meio dos cartões em papel. Os cartões antigos podem continuar sendo trocados na diretoria de trânsito que fica localizada no 1º piso da administração junto ao setor de urbanismo, além disso os usuários terão a possibilidade de efetivar a troca com os monitores de posse de cartões de até duas horas - limite de quatro cartões de meia hora.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)