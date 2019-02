Através de uma operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária Estadual e Polícia Civil de Concórdia, na madrugada desta quarta-feira, dia 27, uma grande carga de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida em Itá.

Os produtos estavam em um caminhão Ford/Cargo com placas do RS. Depois de receber informações, investigar e monitorar o caminhão, os policiais conseguiram abordar e fazer a apreensão. Foram apreendidas aproximadamente 560 caixas com 28 mil pacotes de cigarro.

O condutor foi preso e encaminhado à Polícia Federal de Chapecó. O veículo e a mercadoria foram entregues na Receita Federal de Joaçaba.