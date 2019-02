Uma residência foi completamente destruída em um incêndio, ocorrido na noite da terça-feira, dia 26, em Seara. O fato aconteceu nas margens da SC 283, saída para Concórdia. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Comunitários de Seara e não havia ninguém no imóvel no momento do sinistro.

De acordo com a Rádio Belos FM, de Seara, um vizinho percebeu as chamas e avisou os bombeiros.

Dois caminhõe de combate a incêndio estiveram no local para apagar as chamas e a casa que era de madeira foi completamente destruída.

Não há informações do que pode ter causado o incêndio.