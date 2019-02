A primeira etapa da Liga Oeste de Futevôlei movimentou a amanhã e a tarde no Campestre Piscina Clube, em Concórdia. A disputa teve o novo recorde de inscritos com a participação de mais de 50 duplas. As categorias em disputa, somente no masculino, envolveram as categorias Intermaster e Ouro. No Intermasteres, a dupla de Concórdia, Reinaldo/Tondelllo, chegou em primeiro lugar; na Ouro, vitória de Silvan Saudades/Mikimba, da cidade de Chapecó.

(Fonte: FMEC)