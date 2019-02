Representantes da Associação Palmira Gobbi Amigos dos Animais – AMA, estiveram nesta terça-feira, 26 de fevereiro, em reunião com o secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, juntamente com o diretor de obras, Anderson Rodio, e com a arquiteta, Patrícia Paza. Na ocasião foi discutido sobre o projeto de construção da unidade de acolhimento provisório de animais, em Concórdia.



Michele Tobias e Aiuara Ramos, membros da AMA, apontaram as necessidades para a execução do trabalho diário na unidade, quando estiver em funcionamento, indicando algumas especificações na construção do novo espaço.



Em julho do ano passado, o Ministério Público assinou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, com a Prefeitura de Concórdia e a AMA, para implantar a unidade que deverá ter capacidade suficiente para cuidado e tratamento dos animais apreendidos ou abandonados na cidade, com espaço para alimentação e saúde, até que os animais encontrem um tutor responsável.



