Maior importador de milho do Brasil, Santa Catarina amplia a safra de milho em 11,4% e deve colher 2,8 milhões de toneladas do grão. O aumento da produção é resultado da expansão da área plantada e de uma das maiores produtividades do país. Com uma cadeia produtiva de carnes fortalecida, o estado produz apenas metade do milho necessário para abastecer sua demanda de aproximadamente 7 milhões de toneladas/ano.





“Santa Catarina tem grande expressão na produção de carnes. Somos o maior produtor de suínos e o segundo maior produtor de aves do Brasil e o milho é o grande insumo para manter essa produção. O abastecimento de milho é uma questão estratégica para Santa Catarina, principalmente para dar mais competitividade para cadeia de proteína animal”, ressalta o secretário da Agricultura e da Pesca, Ricardo de Gouvêa.





A boa notícia para o agronegócio catarinense é que regiões importantes para a produção de milho aumentaram substancialmente a área plantada do grão. A região de Curitibanos, que inclui Campos Novos, terá uma safra 57% maior este ano, com uma expansão de 40% na área plantada. O mesmo acontece em Xanxerê, a região terá uma colheita 23,7% maior este ano. Santa Catarina terá 331,7 mil hectares plantados, um aumento de 8,4% em relação a ultima safra.





Segundo o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), o ganho de área se dá em função dos preços fortalecidos do cereal durante 2018. Por outro lado, a área plantada de soja, principal concorrente do milho nas lavouras catarinenses, irá diminuir 3,3%.





Demanda



Santa Catarina consome em média sete milhões toneladas de milho por ano – deste total, cerca de 97% destina-se ao consumo animal, principalmente para produção de suínos e frangos de corte (83,8%). Este déficit de milho no estado é coberto pelas importações interestaduais, com origem principalmente do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Goiás, além das importações de países como Argentina e Paraguai.





Mais Milho



Os principais desafios para o abastecimento de grãos em Santa Catarina serão tema do Projeto Mais Milho, evento que reunirá lideranças do agronegócio e especialistas do setor em Campos Novos na próxima terça-feira (26). O Fórum acontecerá durante o Campo Demonstrativo Copercampos, a partir das 13h.





Os números sobre a safra de milho em Santa Catarina estão disponíveis no Boletim Agropecuário, elaborado pela Epagri/Cepa em fevereiro.





(Fonte: Ana Ceron/Ascom/Secretaria de Estado da Agricultura)