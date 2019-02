Fato aconteceu no Bairro Frei Lency

Um morador do bairro Frei Lency, Concórdia, teve uma surpresa desagradável na tarde desta terça-feira, dia 26. Ele ficou quatro dias fora da residência e ao retornar, percebeu que os ladrões "fizeram a festa".

De acordo com as informações da Polícia Militar, a casa foi arrombada. Os ladrões retiraram brasilites para entrar no imóvel. Diversos objetos foram furtados, dentre eles, roupas de cama, talheres e alimentos.

Uma guarnição da PM foi ao local nesta terça-feira para levantar informações sobre o fato, mas não há informações de quando foi e nem de quem cometeu o furto.