Todo o ano, principalmente durante festas de Réveillon, é possível encontrar, geralmente em redes sociais, pessoas reclamando do barulho causado pelos fogos de artifícios, rojões, foguetes e demais produtos do gênero. De acordo com o vereador Beto Gonçalves, no município de Seara isso também acontece e por isso ele está sugerindo uma lei que proíba a queima destes artefatos que causam poluição sonora.

Ele fez uma indicação na Sessão desta semana, argumentando que muitas pessoas solicitam esta medida. “Temos famílias pessoas doentes, com idosos, crianças, pessoas com autismo e também com animais. Eles são os principais prejudicados com o barulho durante os eventos com queima de fogos”, comenta. “Apresentei indicação solicitando ao Executivo que envie a Câmara projeto de lei objetivando a proibição de queima, soltura e manuseio de fogos de artifício, artefatos pirotécnicos, rojões e foguetes que causem poluição sonora, como estouros e estampidos, e determinar que em todas as atividades comemorativas ou não, públicas e privadas, que utilizem esses produtos, obrigatoriamente deverão utilizar os de efeito visual, sem estampido”, explica ele.

A indicação foi aprovada por unanimidade e já está sendo encaminhada ao Executivo. “Várias cidades brasileiras têm seguido essa tendência adotando novas regras para suas comemorações. Importante ressaltar que o objetivo não é acabar com os espetáculos e festejos realizados com fogos, apenas proibir os artefatos que causem barulho causando risco à vida humana e dos animais”, reforça Gonçalves.

O vereador acredita que o prefeito vai acatar a sugestão. “Aguardamos que a Prefeitura nos encaminhe o projeto o mais breve possível, para que a Câmara aprove e a Lei seja sancionada. Sabemos que é um pedido da comunidade e temos certeza que será atendido”, espera Beto.