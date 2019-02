A Vigilância Epidemiológica da Gerência Regional de Saúde confirmou o primeiro caso de dengue na região. Trata-se de um paciente do município de Seara, que esteve no interior de São Paulo, região considerada endêmica, nas últimas semanas. A confirmação aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 26.



Conforme informações apuradas pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, o paciente é uma criança de três anos de idade, que já está recuperada e frenquentando a escola. Ela apresentou os sintomas no começo desse mês e as coletas para exames aconteceram nos últimos dias para o envio ao Laboratório Central, o Lacen.



Um outro paciente, adulto, que também apresentou os sintomas ainda está em investigação. Esta pessoa também esteve em outra região do país, considerada infestada.



Conforme a Vigilância Epidemiológica, já são 70 focos do mosquito transmissor, localizados em Concórdia. Em Seara, onde está este primeiro caso, são 59. Xavantina permanece com três e Lindóia do Sul, com um. A novidade na lista é a presença de Itá, que teve um foco confirmado.