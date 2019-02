A CDL Concórdia com o objetivo de promover as empresas associadas realizou na manhã desta terça-feira (26/02), no auditório do Centro Cultural o Lançamento da 2ª edição do Bazar Confecções, Calçados e Acessórios do município. O evento que acontece em março em novo local no Ginásio da Ser Sadia conta mais uma vez com o importante apoio da Prefeitura de Concórdia e o patrocínio da Unimed Concórdia.

No lançamento os empresários, colaboradores e imprensa conheceram o formato desta edição, como será o funcionamento do Bazar que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março, o regulamento geral e as obrigações através do Manual do Expositor.

A ideia do Bazar é divulgar as marcas, reduzir o estoque das empresas e assim ajudar na troca das coleções. Segundo os organizadores os consumidores terão inúmeras opções de adquirir produtos de qualidade com grande redução de preços que variam de 20 até 70%.

Foram disponibilizados para comercialização 49 espaços destes 70% foram confirmados no lançamento. As empresas que tiverem interesse em participar e não estiveram presentes no lançamento devem entrar em contato com a entidade ainda nesta semana. De acordo com o presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, assim como a FEMIX o Bazar é um evento aguardado pelos lojistas, em característico esses setores que representam grande parcela do número de associados. “Apesar de ser um evento recente o Bazar já está entre os principais da cidade, sendo fundamental para o setor da moda do Alto Uruguai Catarinense pelo fluxo de clientes e geração de negócios imediatos, além de possibilidade de ampliação da cartela de clientes. A participação dos lojistas no lançamento reforça a importância do setor e a pertinência da proposta para a economia do município. O objetivo do lançamento era esse de comercializarmos mais da metade dos estandes nesta manhã e com um trabalho bem alinhado da equipe interna de colaboradores atingimos a meta, agora vamos finalizar os contratos e nos focarmos na divulgação e organização dos estandes. E sim essa é uma minifeira que demanda planejamento e muito comprometimento por parte dos envolvidos, mas com tantas empresas juntas acreditamos no sucesso de mais um evento da entidade em parceria com administração pública”.

Para os que buscam renovar o guarda-roupa e economizar neste primeiro trimestre do ano o Bazar será a oportunidade, o início de funcionamento do evento está marcado para a quinta-feira (28/03), às 13h30min até às 22h, na sexta-feira (29), também no mesmo horário e no sábado (30), último dia das 9h às 17h sem fechar ao meio-dia, sempre com entrada gratuita.

A feira deve oferecer a linha adulta como infantil que inclusive teve grande procura em 2017. A lista completa dos expositores será divulgada em breve. “Em três dias essas 35 empresas terão grande visibilidade e expressivo fluxo de vendas. Aguardamos mais de 15 mil visitantes da região e amplo retorno econômico para os que acreditaram no projeto”, finaliza Cecchin.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)