Nos dias 2 e 3 de março, a Prefeitura de Concórdia, por meio da Fundação Municipal de Cultura, realiza o Carnaval 2019 na Rua Coberta. Uma programação diferenciada, voltada às crianças e aos idosos, resgatando valores culturais.

Com formato diferente, sem os desfiles das Escolas de Samba – por meio de um acordo entre escolas e Administração Municipal – o Carnaval contará com atrações para toda a família.

No sábado, dia 2 de março, a partir das 16h, o evento será voltado para a terceira idade. No domingo, 3 de março, é a vez do público infantil, com início às 15h. As duas festas serão embaladas por tradicionais marchinhas de carnaval e com uma bela decoração. No evento infantil, assim como no ano passado, haverá a escolha da Rainha Mirim. Também serão disponibilizados brinquedos e pipoca, gratuitamente, para as crianças, além de atividades recreativas e musicais.

