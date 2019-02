Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai ao encontro de Maomé! Dessa forma, os prefeitos da região do Alto Uruguai Catarinense estão agindo e se articulando para realizar uma audiência com o governador Carlos Moisés da Silva, em data a ser confirmada ainda. O objetivo: entregar o documento "Prioridades Regionais do Alto Uruguai Catarinense" para o chefe do Executivo Estadual. Trata-se daquele documento, formulado pela UnC e pela Amauc no ano passado! O projeto também também teve o apoio das rádios Aliança, Belos FM e UnC FM.

Quase dois meses completos do novo governo, Moisés ainda não fez uma visita oficial em Concórdia ou em outro município da região. Embora, Daniela Reinerh, vice-governadora, já tenha estado por aqui neste ano para a entrega de máquinas e equipamentos. Porém, não recebeu o caderno.

Claro que o governador tem suas razões para concentrar a agenda na Capital do Estado. Entretanto, essa sua agenda pode ser contemplada com uma reunião com os líderes regionais. Porém, a visita dele aqui seria um diferencial importante, aja vista que ele enxergaria com os próprios olhos as nossas demandas, que não são poucas.

A principal delas, lógico, é a revitalização da SC 283. A qual já gastamos saliva de tanto falar e dedo para digitar comentário sobre a sua importância.

Todavia, o documento contempla outros pleitos que abrangem a saúde, educação, segurança, desenvolvimento urbano e desenvolvimento rural. Claro que, quando se remonta a palavra reivindicação regional, a revitalização de estradas vem logo à mente. Não é para menos. É só olhar as condições das nossas estradas.

Mas vale salientar que há outros pedidos nesse caderno de intenções que não demandam de muitos recursos e, em tese, são executáveis. Bastando apenas uma decisão de governo ou ações políticas. A conclusão é de que alguns pleitos que constam nesse caderno, cujas sugestões foram coletadas junto a entidades de toda a região, podem ser conseguidos.

Seria algo do tipo, ampliação da oferta de ensino fundamental e médio em período integral; implementar programas que qualifiquem o trabalho rural e possibilitem a manutenção e ampliação da produtividade agropecuária regional; fomentar ações para a criação de novos empreendimentos de indústria e comércio; fortalecimento e incentivo financeiro para os consórcios intermunicipais de saúde; e intervir junto ao Governo Federal pela reativação dos postos da Polícia Rodoviária Federal nas BRs 282 e 153. São alguns exemplos simples, baratos e que farão uma diferença muito grande.

Carlos Moisés da Silva, quando esteve em campanha em Concórdia nas eleições do ano passado, visitou o estúdio da Rádio Aliança e recebeu um exemplar desse caderno. Conhecimento de causa ele tem. Agora é trabalhar para que pelo menos parte dessas reivindicações saiam do papel.