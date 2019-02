Vítima se recupera em quarto normal no Hospital São Francisco.

O rapaz, apontado como autor das agressões que deixaram uma adolescente gravemente ferida na última sexta-feira, dia 22, teve a prisão em flagrante convetida para prisão preventiva durante audiência de custódia, realizada ainda durante o fim de semana no Fórum da Comarca de Concórdia. Com a decisão, L.S.V, de 22 anos, vai permanecer detido no Presídio Regional de Concórdia. Existe a possibilidade dele responder pelo crime de tentativa de assassinato.



Por outro lado, a Rádio Aliança apurou que a vítima de 16 anos permanece internada no Hospital São Francisco, porém em quarto normal e não corre risco de morte.



Conforme informado pela Rádio Aliança, a vítima e o agressor estavam nas proximidades de um rio, na comunidade de Suruvi. A vítima, inicialmente foi socorrida por populares e levada para uma residência até a chegada do Samu. No local, ficou constatado que ela tinha pelo menos dois ferimentos por arma branca no abdômen, além de ferimentos na cabeça provocados por agressões que podem ter sido feitas por pedras e telhas. O agressor também teria tentado atropelar a vítima naquela ocasião.

(Com informações do repórter André Krüger).