Moradores e usuários pedem instalação de ponto de ônibus coberto no Santa Cruz

Moradores e usuários do transporte coletivo de passageiros de Concórdia estão pedindo a instalação de pontos de ônibus cobertos nesta via, nas proximidades do Grupo Escolar Santa Cruz.



Um grupo de pessoas, que não quis se identificar, manteve contato com o jornalismo da Rádio Aliança durante a segunda-feira, dia 25, pedindo providências neste sentido, uma vez que há um local de parada do ônibus coletivo, porém não existe o ponto. "Quando chove é uma dificuldade pegar o ônibus. Durante a chuvarada de hoje (segunda-feira) perdi o transporte em duas oportunidades", alega uma das moradoras próximas. Outro motivo é o fato de pais e alunos do educandário próximo também utilizarem o local para pegar o ônibus, o que gera movimento em alguns horários.



De acordo com os populares, esse pedido já vem sendo realizado há vários anos e, desde então, nunca foi dada uma resposta na prática.