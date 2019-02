Faleceu na madrugada desta terça-feira, dia 26, o homem de 34 anos, que despencou com o veículo no pátio da clínica da Unimed, na área central de Concórdia, na noite da segunda-feira, dia 25. Ele estava internado em estado grave no Hospital São Francisco, com diversos ferimentos pelo corpo e traumatismo craniano.



Conforme antecipado pela Rádio Aliança, trata-se de Alex Schmidt, de 34 anos. De acordo com o noticiado, ele havia sido socorrido com vida, mas com ferimentos graves, e conduzido para o Hospital São Francisco pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

A Rádio Aliança esteve no local e constatou que a queda foi de aproximadamente dez metros de altura. O veículo, um Fiat Uno, placas de Florianópolis, estava estacionado na Atalípio Magarinos, que fica no nível acima da clínica. A suspeita é que o veículo não estava funcionando e ele teria tentado fazer o carro pegar no tranco. Porém, para não pegar uma outra pessoa, o motorista teria virado o volante e não conseguindo frear. O veículo passou sobre a calçada, rompendo a cerca e caindo. A vítima, que estava fora do carro, teria tentado segurar, mas também foi arrastada pelo carro e caindo no pátio da Unimed.

(Com informações do repórter André Krüger).