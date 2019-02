Um homem de 34 anos ficou gravemente ferido depois de despencar com o veículo de uma altura de aproximadamente dez metros na área central de Concórdia. O carro caiu no pátio da Clínica da Unimed, na Atalípio Magarinos. O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 25. A vítima foi levada em estado grave para o Hospital São Francisco, pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.



Conforme informações preliminares, o veículo, um Fiat Uno, placas de Florianópolis, estava estacionado no fim da rua Atalípio Magarinos, que fica num nível acima do pátio da Unimed. O motorista, por alguma razão, perdeu o controle, não conseguiu parar e caiu capotado no pátio da clínica.



Conforme informações, o motorista, identificado como Alex Schmidt, de 34 anos, apresentava traumatismo craniano e hemorragia interna.

(Com informações do repórter André Krüger).