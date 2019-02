O concordiense Agenor Piccinin conquistou o título do primeiro turno do Campeonato Paranaense treinando o Toledo. O time toledano empatou em 1 a 1 com o Coritiba, na capital paranaense neste fim de semana. Nos pênaltis, a equipe treinada por Piccinin venceu por 3 a 2.



Com o resultado, o Toledo garantiu vaga na grande decisão do Paranaense, mais na Copa do Brasil e Série D do Brasileirão em 2020.