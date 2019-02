A Prefeitura de Concórdia concedeu recurso para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. O termo de fomento foi assinado nesta segunda-feira, 25 de fevereiro, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal. O repasse, no valor de R$ 208 mil, foi concedido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação. Formalizaram o repasse, o prefeito Rogério Pacheco, a secretária de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes, o diretor de ação social, Jaime Bernardi, a auditora Lourdes Cadorin e o presidente da APAE, Mauro Krohn.



O recurso será utilizado neste ano de 2019 para desenvolver serviços de proteção básica de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência intelectual e na defesa e garantia de direitos, realizando 15 atividades mensais. De acordo com o prefeito, Rogério Pacheco, outros R$ 100 mil serão repassados por meio de convênio com a Secretaria de Saúde.

O presidente da APAE, Mauro Krohn, agradeceu o incentivo que a prefeitura tem concedido, principalmente nos últimos dois anos, aumentando cada vez mais o repasse “A prefeitura de Concórdia é a que disponibiliza maior recurso para a APAE da nossa região” salienta. Ainda no ano passado, somente da Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação, foram repassados R$ 102 mil.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Jornalista - ASCOM)