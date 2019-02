Aproximadamente 350 atletas de Concórdia e de várias cidades do Oeste e Meio-Oeste de Santa Catarina acordaram cedo na manhã do domingo, dia 24 de fevereiro, para participar da 1ª edição da Corrida e Caminhada "NA ESTRADA com a Coopercarga". A competição foi alusiva ao aniversário de 29 anos da cooperativa, comemorado no dia 09. Além disso, teve como objetivo estimular a prática esportiva e proporcionar momentos de integração entre os participantes.

Os atletas participantes, tanto da corrida quanto da caminhada, receberam kits personalizados. A Coopercarga ainda aproveitou a oportunidade para incentivar a responsabilidade social entre os participantes: os atletas inscritos doaram alimento não perecível. No total, 297 quilos de produtos foram arrecadados e serão destinados para a APAE e o Recanto do Idoso, ambas instituições de Concórdia.

Todos os atletas participantes receberam medalhas de participação. Além disso, prêmios em dinheiro foram distribuídos para os 5 primeiros colocados das categorias “geral feminina” e “geral masculina”, sendo R$ 500,00 para o 1º colocado, R$ 400,00 ao 2º lugar, R$ 300,00 para o 3º, R$ 200,00 ao 4º e R$ 100,00 para 5º colocado de cada categoria. Também foram premiados com troféus, do 1º ao 3º colocado, os atletas das oito faixas etárias da competição, separados por categorias masculina e feminina.

Geral Masculino

1º-Douglas Silva, de Herval D’Oeste

2º-João Marcos Locatelli, de Videira

3º-Altair Pigosso, de Irani

4º-Matheus Jordão Sabadin Presotto, de Concórdia

5º-Cleiton Silveira Casado, de Concórdia

Geral Feminino

1º-Daiane Marangoni Furlan, de Campos Novos

2º-Fabrícia Ester Stedille, de Concórdia

3º-Lisandra Zuanazzi, de Concórdia

4º-Franciele Stedille, de Concórdia

5º-Viviane Regina Zucchi, de Concórdia

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Especial)