Galo divulga lista de aprovados no teste sub-15

Na sexta-feira (22) foi realizado o teste para a categoria Sub-15 do Galo do Oeste, foram analisados mais de 70 atletas e a comissão técnica da base avaliou a postura e forma de jogo e decidiu neste momento pela escolha de 24 atletas que farão parte da equipe de competição em 2019.

Confira a lista de aprovados:

• Guilherme Alan Dick de Paula

• Eduardo da Silva Dutra

• Alex Capelli de Freitas

• Pedro Henrique de Franceschi Devenzzi

• Augusto Airoso de Melo

• Gustavo dos Santos Vargas

• Jadson Soares de Lima

• Arthur Schmitz de Oliveira

• Danny Vinicius Egewarth Back

• Eduardo de Lazzari

• Rafael Fontana

• Henrique Felipe dos Santos

• Bruno Henrique Detofano Jacovas

• Arthur Escobar

• Vinicius Ampese

• Matheus Kunst Trasel

• João Vitor Muller

• André Detoni

• Victor Gabriel Leoratto

• Bernardo Zandonai

• Wellington Kist

• Bruno Gabriel Sontag Deparis

• Lucas Ferraz Bollis

• Rafael Zulian

A apresentação para os aprovados no teste sub-15 será no dia 12 de Março (Terça-Feira) às 14h no Estádio Domingos Machado de Lima.

(Fonte: Ricardo Artifon/CAC)