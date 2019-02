O Sicoob Crediauc gerou em 2018, o montante de R$ 18.989.330,66 em Sobras brutas e deste valor, R$ 9.983.815,47, retornaram para os cooperados, sendo R$ 2.926.579,81, que foram depositados em conta corrente a título de juros sobre o capital social e R$ 7.057.235,66 de sobras líquidas que estarão disponíveis aos cooperados, proporcionalmente ao que cada um movimentou em 2018 e apresentados durante as pré-assembleias. “Foi mais um ano desafiador para a nossa Cooperativa. Agradecemos a todos os colaboradores, cooperados, delegados e conselheiros por acreditarem na força do cooperativismo de crédito. Esses resultados que estamos alcançando só são possíveis com o esforço de todos. É essa conjugação de forças que garante a solidez e o crescimento sustentável do Sicoob Crediauc. Graças a essa sinergia, temos uma cooperativa forte, atuante e com excelentes perspectivas para o futuro”, destaca a presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim.



Com mais de 44 mil cooperados, o Sicoob Crediauc conta com 20 Pontos de Atendimentos. Além disso, a cooperativa passou a operar em 2018 em municípios do Rio Grande do Sul (Tapejara e Erechim). Novas unidades serão instaladas em território gaúcho, incluindo o município de Santa Maria, que tem uma população estimada em aproximadamente 300 mil habitantes. “A expansão para o Rio Grande do Sul foi efetivamente mais um importante marco para o Sicoob Crediauc. Fomos muito bem recebidos pelos moradores de Tapejara e Erechim. Nossa intenção é continuar expandindo para aquele estado. Pretendemos abrir mais duas unidades neste ano. A expansão é um processo totalmente natural, seguindo os critérios preconizados pelo Sistema Sicoob. Queremos fortalecer ainda mais nossa atuação no Alto Uruguai Catarinense, prestando um serviço de qualidade e transmitindo segurança e confiabilidade aos nossos cooperados. Essa relação de transparência tem pautado todas as ações da nossa cooperativa, fortalecendo nossos valores e os princípios do cooperativismo”, acrescenta.





Números de 2018





O ano de 2018 assinalou mais um período de expressivos resultados para o Sicoob Crediauc. A evolução de depósitos atingiu um montante de R$ 660 milhões. O capital social da cooperativa chegou próximo à soma de R$ 80 milhões. Foram quase 440 milhões em operações de crédito. No ano passado, o patrimônio líquido do Sicoob Crediauc atingiu o montante de mais R$ 127 milhões. A cooperativa fechou o ano com um quadro de 44.349 cooperados.





(Fonte: Luis Henrique Rigon)