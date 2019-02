O concordiense Darlan Lopes, pivô do Carlos Barbosa, foi convocado para defendern a Seleção Brasileira de Futsal na final da Liga Sul-Americana de Futsal, quando o time verde-amarelo vai enfretnar o Paraguai. As particas serão realizadas na cidade de Encarnación, no Paraguai, nos dias 15 e 17 de março.



A convocação saiu na úlima semana.



Goleiro - Gian (ACBF - RS);

Fixos - Rodrigo (Magnus - SP), Le (ACBF - RS) e Gleidson (Magnus - SP);

Alas - Leandro Lino (Magnus -SP), Leandro Caires (Jec - SC), Danilo Baron (Magnus - SP), Bruno (Jec - SC);

Pivôs - Darlan (ACBF - RS) e Jé (Jaraguá - SC).