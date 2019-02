Aconteceu na última sexta-feira (22) na sede do 2º Pelotão de Bombeiro Militar de Piratuba, a aula inaugural do 3º Curso de Formação de Bombeiro Mirim de Piratuba e Ipira. Viabilizado através de uma parceria entre o Consórcio Machadinho, ENGIE, Associação de Bombeiros Comunitários de Piratuba e Ipira e Prefeituras Municipais a solenidade de inauguração contou com a presença de familiares, autoridades e comunidade em geral.

O projeto conta com a participação de 25 crianças de 09 a 11 anos e tem como objetivo promover orientação vocacional, valorização da cidadania e inclusão social de crianças e adolescentes através da preparação dos mesmos para as ações de defesa civil e com práticas vivenciais de prevenção e segurança junto ao Corpo de Bombeiros.

Os instrutores buscarão além da capacitação das crianças, a apresentação e a motivação de valores, tais como, a disciplina individual e coletiva, respeito a todos os seres vivos e à natureza e a prática da solidariedade. Promovendo, desta forma, a melhora da autoestima e da autoconfiança. O projeto acontecerá uma vez por semana e terá a duração de aproximadamente 4 meses.

(Fonte: Camila Freitas/Assessora de Imprensa)