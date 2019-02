Um grave acidente de trânsito ocorreu por volta das 12h30 desta segunda-feira (25) na SC 355 entre Catanduvas e Água Doce.

A colisão frontal envolveu um Fiat Mobi com placas de Videira e uma caminhonete Amarok com placas de Maringá/PR.

A condutora do Fiat Mobi não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. De acordo com informações, o condutor da Amarok não teria se ferido com gravidade e foi socorrido pelos bombeiros de Água Doce.

Bombeiros de Catanduvas e Samu também prestaram apoio à ocorrência. O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para recolhimento do corpo.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para fazer o levantamento e apurar as causas do acidente.

(Fonte e fotos: Blog Paulo Gonçalves)