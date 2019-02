Encontro foi com os vereadores da bancada do PT.

No Fale com a ACIC desta segunda-feira, dia 25, a entidade recebeu representantes da bancada do PT na Câmara de Concórdia. Estiveram presentes: Evandro Pegoraro e Margarete Poletto Dallacosta. Os vereadores colocaram-se à disposição para ouvir os principais pleitos da entidade. Na oportunidade, o presidente da ACIC, Márcio Zanatta, agradeceu a visita dos vereadores e fez a explanações sobre algumas bandeiras que estão sendo defendidas nos últimos anos.

Conforme Zanatta, na área de infraestrutura, a ACIC tem defendido com insistência melhorias nas estradas da região. O pleito principal é a revitalização da SC-283, que liga Concórdia a Chapecó. A rodovia é fundamental para o escoamento da produção regional e,além disso, é uma importante ligação com o aeroporto de Chapecó. Muitos empresários locais utilizam esse trecho no dia a dia.

No campo federal, a ACIC vem reivindicando a pavimentação das vias marginais à BR-153. O objetivo é criar melhores condições de desenvolvimento para essa região, possibilitando que os empresários tenham um acesso mais estruturado e que futuros investidores também possam ser atraídos por essa infraestrutura diferenciada. A entidade também defende melhorias nas BRs 282 e 470.

De acordo com o presidente Márcio Zanatta, outro pleito prioritário da Associação Empresarial de Concórdia é a criação de uma nova área industrial. "O último prefeito a dar um encaminhamento neste aspecto foi Odacir Zonta. Precisamos de um novo espaço propício para o desenvolvimento local. Um município só se desenvolve plenamente, se contar com os investimentos do setor industrial. Precisamos fortalecer as indústrias já existentes e atrair novas iniciativas", assinala.

Outro tema, levantado no encontro, foi a necessidade de um planejamento para Concórdia. Os diretores da ACIC defendem que seja criado um projeto sustentável para o desenvolvimento local, traçando objetivos que serão trabalhados permanentemente, independentemente, da troca de governos. Os vereadores Evandro Pegoraro e Margarete Poletto Dallacosta concordaram que é preciso ter um norte para os governos, contemplando projetos estruturantes que sejam viabilizados pelos gestores nos próximos anos, sem que ocorra descontinuidade.

Os dois vereadores, que participaram do Fale com a ACIC, se dispuseram levar adiante os pleitos elencados pela entidade. A ideia é fortalecer ainda mais essas bandeiras, através da representatividade política. Conforme Pegoraro, a bancada do PT na Câmara de Vereadores está ouvindo também outras entidade representativas.

Além do presidente da ACIC, Márcio Zanatta, participaram do Fale com a ACIC desta segunda-feira: o vice-presidente, Sérgio Radin, o diretor para assuntos de comércio, Juliano Zandonai, o diretor para assuntos legais e governamentais, Anacleto Canan, e a gestora executiva, Maria de Lourdes Dal Piaz.

