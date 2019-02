O Brasil é um país de dimensões continentais mesmo! Com o seu gigantismo territorial, é passível de abrigar várias situações simultâneas. Muitas delas, antagônicas. No Norte do país, a preocupação premente com a crise venezuelana, mais ao centro (não para todos), a realidade já é diferente. O clima é de Carnaval, que começa oficialmente na próxima sexta-feira, dia primeiro. Porém, o brasileiro nestas regiões já caiu na gandaia há pelo menos 20 dias e vai parar de pular, no mínimo, uma semana depois.



Para mais ao Sul, a realidade já é outra. Não é visível, não é perceptível e pelo jeito ninguém se importa. Trata-se da dengue e da febre amarela. Embora esteja longe dos holofotes da mídia, essas questões estão deixando as autoridades de saúde nos três estados do Sul de cabelo em pé. Afinal de contas, estamos vivendo uma escaladas de focos de dengue e o vírus da febre amarela, que também é transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo da dengue, já está circulando livremente pelo Paraná e é questão de tempo para entrar em Santa Catarina.



Como já foi colocado hoje pela parte da manhã, Concórdia está muito próximo de virar área de epidemia de dengue. Ou seja, de número elevadíssimo de focos do mosquito transmissor. Vale lembrar que a presença do mosquito não significa que há a circulação da doença. Mas se alguém, que esteve em outras regiões do país, voltar infectado com a doença, o mosquito criado aqui, vai picar essa pessoa, vai puxar o vírus para si e transmitir para outras pessoas assim que elas forem também picadas. Como a região estará infestada pelo mosquito, o círculo vicioso da doença será de proporções inimagináveis. Entenderam o tamanho da encrenca?



Conforme a Vigilância Epidemiológica, somente em Concórdia, já são 67 focos e esse número deve mudar para cima já no fim da tarde de hoje. Ou seja, vai aumentar! Salientando que em todo o ano passado, houve o recorde de 97 focos. Então, o recorde de focos do mosquito, registrado ano passado pode ser batido já nas próximas semanas.



Quem é o culpado disso tudo? Adianto que não é do Lula, não é do Bolsonaro, não é do Girardi, não é do Pacheco, não é do Colombo e tampouco do Moisés!!! É dele, é sua, é minha. Não não tomamos o devido cuidado e estamos ajudando a colocar o município num patamar irreversível no mapa da dengue. Esse assunto já foi comentado aqui nesse espaço. O concordiense imagina que é uma situação que nunca vai acontecer aqui e está acontecendo!



A culpada é a população, já que o Poder Público disponibilizou de estrutura humana e de material para evitar a dengue, porém faltou a colaboração popular. Certamente a mais importante. Cabe agora esse mesmo Poder Público de aplicar sanções mais rígidas para evitar o pior. Multas, notificações, processos judiciais se for o caso, qualquer coisa que cutuque o povo a cumprir o seu devido papel. Se não há respaldo jurídico para isso, bem, então que se crie e se aprove leis para isso. Mas para ontem!



Afinal de contas, precisamos que a sociedade tenha uma solução que venha voando. De preferência, mais rápido que o mosquito da dengue.