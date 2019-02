Um homem invadiu um Pet Shop que fica na Rua Hercílio Vieira, no Bairro Nazaré em Concórdia, na noite de domingo, dia 24. Ele furtou um aparelho celular e R$ 100,00 que estavam no caixa. Câmeras de monitoramento flagraram a ação.

A ousadia do ladrão chamou a atenção mais uma vez. Ele não se importou com a movimentação na Rua e entrou pela porta principal, utilizando uma chave de fenda para arrombar. De acordo com a proprietária o homem agiu rápido e ficou poucos minutos dentro do Pet Shop, pois o alarme disparou.

A Polícia Militar foi acionada e fez rondas nas proximidades. Segundo a proprietária da loja, uma guarnição abordou um suspeito por volta das 6h da manhã de segunda-feira.

Esta foi primeira vez que o Pet Shop foi arrombado neste ano, mas o local já foi alvo de ladrões outras três vezes .