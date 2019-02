Bombeiros foram acionados por volta das 17h50 deste domingo (24), para atendimento a um acidente de trânsito nas proximidades do viaduto na BR 282 em Catanduvas.

A colisão envolveu uma caminhonete Amarok com placas de Herval d'Oeste conduzida por J.P de 35 anos que não se feriu. No Polo com placas de Catanduvas o condutor e uma criança foram conduzidos por populares ao hospital Municipal antes da chegada da guarnição dos bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e fez os levantamentos para apurar as causas do acidente. O trânsito ficou lento no local para remoção dos veículos envolvidos.

(Fonte: Blog Paulo Gonçalves)