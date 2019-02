Apenas danos materiais foram registrados em uma colisão entre dois veículos na BR 153. O fato foi registrado nas proximidades do novo traçado do contorno viário norte, no fim da tarde deste domingo, dia 24.



Conforme informações, um veículo GM Cruze, placas de Concórdia, saiu de uma via secundária para acessar a rodovia. O motorista não percebeu e acabou colidindo contra um HB20, placas de Irani. O motorista desse segundo veículo, com a batida, perdeu o controle e colidiu em uma placa de sinalização.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionado para atender a ocorrência, já que a passageira do carro de Irani queixava-se de dores no peito. Porém, ela foi atendida no local e não precisou ser conduzida para o Hospital São Francisco.



Os danos nos dois veículos foram de média monta.